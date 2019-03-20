ФИФА зарегистрировала жалобу "Нанта" на "Кардифф" из-за трансфера погибшего Салы

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ФИФА зарегистрировала жалобу "Нанта" на "Кардифф" из-за трансфера погибшего Салы

ФИФА зарегистрировала жалобу "Нанта" на "Кардифф" из-за трансфера погибшего нападающего Эмилиано Салы, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, Международная федерация футбола подтвердила начало рассмотрения спорного вопроса между клубами.

ФИФА обязала "Кардифф" ответить на претензии "Нанта" до 3 апреля.

Напомним, что валлийский клуб должен был перечислить первый транш за трансфер Салы в размере 6 миллионов евро в начале февраля, но до сих пор этого не сделал.

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