FIFPro проводит расследование причин смерти защитника "Локомотива" Самохвалова

Теги локомотив москваиннокентий самохвалов

FIFPro проводит расследование причин смерти защитника "Локомотива" Самохвалова

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) начала собственное расследование по делу о смерти 22-летнего защитника фарм-клуба "Локомотива" "Казанки" Иннокентия Самохвалова.

Напомним, что футболист умер 20 апреля от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Во время пробежки он потерял сознание и прибывшие врачи не сумели спасти спортсмена. Его похоронили на одном из столичных кладбищ.

Глава Общероссийского профсоюза футболиста (ОПСФ) Александр Зотов заявил, что FIFPro изучит всю историю болезни игрока.

"Поскольку инцидент с Самохваловым вызвал большой резонанс по всей Европе, эта тема заинтересовала FIFPro. Они обратились к нам с вопросом о причинах смерти, узнали, что это произошло не из-за коронавируса, и попросили разобраться. Мы связались с "Локомотивом". Получили письмо, что никаких противопоказаний не было, что он проходил постоянные тестирования. Но человек умер от проблем с сердцем. Поэтому FIFPro проводит собственное расследование. Хочет докопаться до истины. Если был нарушен протокол и на болезнь закрывали глаза, это очень серьезно.

Каким образом ведется расследование? Надо поднять архивы, изучить результаты тестирований, смотреть кардиограммы. Если есть подозрение на преступление, у FIFPro есть возможность надавить на ФИФА и на РФС, требовать содействия расследованию. Если подтвердится, что у игрока были проблемы с сердцем, а он продолжал играть, то это подсудное дело", - цитирует Зотова РБ-Спорт.

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