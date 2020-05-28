FIFPro проводит расследование причин смерти защитника "Локомотива" Самохвалова

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) начала собственное расследование по делу о смерти 22-летнего защитника фарм-клуба "Локомотива" "Казанки" Иннокентия Самохвалова.

Напомним, что футболист умер 20 апреля от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Во время пробежки он потерял сознание и прибывшие врачи не сумели спасти спортсмена. Его похоронили на одном из столичных кладбищ.

Глава Общероссийского профсоюза футболиста (ОПСФ) Александр Зотов заявил, что FIFPro изучит всю историю болезни игрока.

"Поскольку инцидент с Самохваловым вызвал большой резонанс по всей Европе, эта тема заинтересовала FIFPro. Они обратились к нам с вопросом о причинах смерти, узнали, что это произошло не из-за коронавируса, и попросили разобраться. Мы связались с "Локомотивом". Получили письмо, что никаких противопоказаний не было, что он проходил постоянные тестирования. Но человек умер от проблем с сердцем. Поэтому FIFPro проводит собственное расследование. Хочет докопаться до истины. Если был нарушен протокол и на болезнь закрывали глаза, это очень серьезно.

Каким образом ведется расследование? Надо поднять архивы, изучить результаты тестирований, смотреть кардиограммы. Если есть подозрение на преступление, у FIFPro есть возможность надавить на ФИФА и на РФС, требовать содействия расследованию. Если подтвердится, что у игрока были проблемы с сердцем, а он продолжал играть, то это подсудное дело", - цитирует Зотова РБ-Спорт.

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