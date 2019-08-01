FIFPro внесла ряд предложений, направленных на снижение нагрузки на футболистов
Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) хочет снизить нагрузку на футболистов.
Так, FIFPro следила за 16-тью игроками в течении года. Отметим, что в это число попали голкипер "Ливерпуля" Алиссон, вингер мерсисайдцев Садио Мане и нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин.
В отчете говорится, что футболисты проводят очень много игр, при этом у них много перелетов.
"Футболисты часто играют на пределе, им не хватает времени на отдых и восстановление. Это приводит к тому, что они не могут демонстрировать свою лучшую игру. Здоровье топ-футболистов под угрозой из-за такого тяжелого расписания", - сказал генеральный секретарь FIFPro Тео ван Сеггелен.
Таким образом, FIFPro предлагает вести несколько правил:
- Фиксированные перерывы в сезоне: 4 недели летом и 2 недели зимой;
- Ограничить число игр, между которыми проходит менее пяти дней;
- Установить лимит игр, в которых футболист сможет принять участие в сезоне;
- Увеличить число футболистов в командах;
- Давать больше времени для отдыха после длительных перелетов;
- Разработать систему раннего предупреждения усталости у футболистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16