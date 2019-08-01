FIFPro внесла ряд предложений, направленных на снижение нагрузки на футболистов

1 Теги сон хын минсадио манеалиссон

FIFPro внесла ряд предложений, направленных на снижение нагрузки на футболистов

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) хочет снизить нагрузку на футболистов.

Так, FIFPro следила за 16-тью игроками в течении года. Отметим, что в это число попали голкипер "Ливерпуля" Алиссон, вингер мерсисайдцев Садио Мане и нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин.

В отчете говорится, что футболисты проводят очень много игр, при этом у них много перелетов.

"Футболисты часто играют на пределе, им не хватает времени на отдых и восстановление. Это приводит к тому, что они не могут демонстрировать свою лучшую игру. Здоровье топ-футболистов под угрозой из-за такого тяжелого расписания", - сказал генеральный секретарь FIFPro Тео ван Сеггелен.

Таким образом, FIFPro предлагает вести несколько правил:

- Фиксированные перерывы в сезоне: 4 недели летом и 2 недели зимой;

- Ограничить число игр, между которыми проходит менее пяти дней;

- Установить лимит игр, в которых футболист сможет принять участие в сезоне;

- Увеличить число футболистов в командах;

- Давать больше времени для отдыха после длительных перелетов;

- Разработать систему раннего предупреждения усталости у футболистов.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

1.Снизить зарплату.2.Отменить Лигу Наций.3.Четыре замены в основное время.4.Спартак в ФНЛ.5.Арсенал.6.МЮ.

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