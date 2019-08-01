FIFPro внесла ряд предложений, направленных на снижение нагрузки на футболистов

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) хочет снизить нагрузку на футболистов.

Так, FIFPro следила за 16-тью игроками в течении года. Отметим, что в это число попали голкипер "Ливерпуля" Алиссон, вингер мерсисайдцев Садио Мане и нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин.

В отчете говорится, что футболисты проводят очень много игр, при этом у них много перелетов.

"Футболисты часто играют на пределе, им не хватает времени на отдых и восстановление. Это приводит к тому, что они не могут демонстрировать свою лучшую игру. Здоровье топ-футболистов под угрозой из-за такого тяжелого расписания", - сказал генеральный секретарь FIFPro Тео ван Сеггелен.

Таким образом, FIFPro предлагает вести несколько правил:

- Фиксированные перерывы в сезоне: 4 недели летом и 2 недели зимой;

- Ограничить число игр, между которыми проходит менее пяти дней;

- Установить лимит игр, в которых футболист сможет принять участие в сезоне;

- Увеличить число футболистов в командах;

- Давать больше времени для отдыха после длительных перелетов;

- Разработать систему раннего предупреждения усталости у футболистов.

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