Фигу дал прогноз на финал Лиги Европы

Теги атлетико мадридлуиш фигумарсель

Фигу дал прогноз на финал Лиги ЕвропыБывший полузащитник "Реала" Луиш Фигу дал свой прогноз на финал Лиги Европы, в котором встретятся "Атлетико" и "Марсель".

Игра пройдет сегодня и начнется в 21.45 по московскому времени. 

"В финале может произойти все что угодно, одна вещь может изменить весь ход матча. Но с учетом выступлений в последние годы фаворитом является все-таки "Атлетико" - они прекрасно зарекомендовали себя в Лиге чемпионов. Но и "Марсель" силен в этом сезоне. Нас ждет очень интересный финал", - сказал он.  | http://soccernews.ru

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