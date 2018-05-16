Фигу дал прогноз на финал Лиги Европы

Бывший полузащитник "Реала" Луиш Фигу дал свой прогноз на финал Лиги Европы, в котором встретятся "Атлетико" и "Марсель".

Игра пройдет сегодня и начнется в 21.45 по московскому времени.

"В финале может произойти все что угодно, одна вещь может изменить весь ход матча. Но с учетом выступлений в последние годы фаворитом является все-таки "Атлетико" - они прекрасно зарекомендовали себя в Лиге чемпионов. Но и "Марсель" силен в этом сезоне. Нас ждет очень интересный финал", - сказал он. | http://soccernews.ru