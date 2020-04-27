"Фигу, Кройфф, Тевес": опубликован рейтинг самых скандальных футбольных трансферов

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"Фигу, Кройфф, Тевес": опубликован рейтинг самых скандальных футбольных трансферов

Телеканал ESPN опубликовал собственную версию топ-10 самых скандальных трансферов в истории футбола.

1. Мо Джонстон - из "Нанта" в "Рейнджерс";

2. Луиш Фигу - из "Барселоны" в "Реал";

3. Сол Кэмпбелл - из "Тоттенхэма" в "Арсенал";

4. Роберто Баджо - из "Фиорентины" в "Ювентус";

5. Йохан Кройфф - из "Аякса" в "Фейеноорд";

6. Эшли Коул - из "Арсенала" в "Челси";

7. Робин ван Перси - из "Арсенала" в "Манчестер Юнайтед";

8. Джон Робертсон - из "Ноттингем Форест" в "Дерби Каунти";

9. Карлос Тевес - из "Манчестер Юнайтед" в "Манчестер Сити";

10. Джон Оби Микель - из "Манчестер Юнайтед" в "Челси".

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