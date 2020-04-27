"Фигу, Кройфф, Тевес": опубликован рейтинг самых скандальных футбольных трансферов
Телеканал ESPN опубликовал собственную версию топ-10 самых скандальных трансферов в истории футбола.
1. Мо Джонстон - из "Нанта" в "Рейнджерс";
2. Луиш Фигу - из "Барселоны" в "Реал";
3. Сол Кэмпбелл - из "Тоттенхэма" в "Арсенал";
4. Роберто Баджо - из "Фиорентины" в "Ювентус";
5. Йохан Кройфф - из "Аякса" в "Фейеноорд";
6. Эшли Коул - из "Арсенала" в "Челси";
7. Робин ван Перси - из "Арсенала" в "Манчестер Юнайтед";
8. Джон Робертсон - из "Ноттингем Форест" в "Дерби Каунти";
9. Карлос Тевес - из "Манчестер Юнайтед" в "Манчестер Сити";
10. Джон Оби Микель - из "Манчестер Юнайтед" в "Челси".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18