Фигу: "Надеюсь, Месси подойдет к Чемпионату Мира в наилучшем состоянии"

Экс-игрок сборной Португалии Луиш Фигу поговорил о шансах Лионеля Месси на победу в ЧМ-2018.

"Думаю, это один из последних шансов Месси выиграть что-то значимое со сборной. Он, безусловно, сделает всё возможное, чтобы Аргентина достигла своей цели. Надеюсь, Месси подойдет к Чемпионату Мира в наилучшем состоянии и порадует фанатов своей игрой" - приводит слова Фигу Lequipe.

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