Фигу: "Надеюсь, Португалия выиграет Чемпионат Мира"

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Фигу: "Надеюсь, Португалия выиграет Чемпионат Мира"Известный в прошлом португальский футболист Луиш Фигу поделился ожиданиями от выступления своей национальной сборной на предстоящем Чемпионате Мира в России.

"Я надеюсь, что Португалия станет чемпионом мира. В ее составе собраны как молодые, так и опытные игроки. Для нас очень важно хорошую выступить на турнире. Мы не можем быть причислены к фаворитам, но мы знаем, что можем составить им конкуренцию", - цитирует бывшего футболиста El Mundo Deportivo.

Напомним, Гетце прокомментировал свое непопадание в заявку сборной Германии на ЧМ. | soccernews.ru

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