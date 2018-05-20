Фигу: "Надеюсь, Португалия выиграет Чемпионат Мира"

Известный в прошлом португальский футболист Луиш Фигу поделился ожиданиями от выступления своей национальной сборной на предстоящем Чемпионате Мира в России.

" Я надеюсь, что Португалия станет чемпионом мира. В ее составе собраны как молодые, так и опытные игроки. Для нас очень важно хорошую выступить на турнире. Мы не можем быть причислены к фаворитам, но мы знаем, что можем составить им конкуренцию ", - цитирует бывшего футболиста El Mundo Deportivo.

Напомним, Гетце прокомментировал свое непопадание в заявку сборной Германии на ЧМ. | soccernews.ru