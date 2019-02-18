Фигу назвал главного фаворита Лиги Чемпионов

Легендарный португальский футболист Луиш Фигу назвал главного фаворита текущего розыгрыша Лиги Чемпионов.

"Думаю, "Ювентус" является фаворитом Лиги Чемпионов. Уверен, Роналду может помочь им выиграть турнир, потому что он один из лучших футболистов мира", - приводит слова Фигу Daily Mail.

Напомним, что в 1/8 финала ЛЧ "Ювентус" сыграет с "Атлетико". Первый матч состоится 20 февраля в Мадриде, а ответный - 12 марта в Турине.

34-летний Роналду в текущем сезоне сыграл 32 матча в составе "старой синьоры", забил 21 гол и сделал 12 ассистов.

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