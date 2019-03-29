Фигу назвал причину перехода из "Барселоны" в "Реал"

Известный португальский полузащитник Луиш Фигу рассказал, почему он принял решение перейти из "Барселоны" в "Реал" в 2000 году.

"Я хотел стать лучше и искал признание в футболе. Я хотел увеличения доходов и титулов", - приводит слова Фигу Sport.es.

Напомним, что Фигу обошелся "Реалу" в 60 миллионов евро. На тот момент он стал самым дорогим футболистом в истории. В составе "Реала" португалец выиграл два чемпионата Испании и Лигу чемпионов. Кроме того, хавбек стал обладателем "Золотого мяча".

Не пропустите: Фигу: "Рамос достоин стать обладателем "Золотого мяча". | http://soccernews.ru