Фигу назвал причину перехода из "Барселоны" в "Реал"

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Фигу назвал причину перехода из "Барселоны" в "Реал"

Известный португальский полузащитник Луиш Фигу рассказал, почему он принял решение перейти из "Барселоны" в "Реал" в 2000 году.

"Я хотел стать лучше и искал признание в футболе. Я хотел увеличения доходов и титулов", - приводит слова Фигу Sport.es.

Напомним, что Фигу обошелся "Реалу" в 60 миллионов евро. На тот момент он стал самым дорогим футболистом в истории. В составе "Реала" португалец выиграл два чемпионата Испании и Лигу чемпионов. Кроме того, хавбек стал обладателем "Золотого мяча".

Не пропустите: Фигу: "Рамос достоин стать обладателем "Золотого мяча". | http://soccernews.ru

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TurculeCNEW
TurculeCNEW

Это уже давно всем известно. Какой понт спустя 20 лет мурыжить эту тему...

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