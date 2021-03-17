Фигу назвал топ-6 футболистов мира на данный момент

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Экс-игрок сборной Португалии Луиш Фигу перечислил лучших футболистов мира на данный момент.

Отметим, что изначально 48-летнего португальца просили назвать пятерку футболистов, однако у него не получилось сократить список.

Как сообщает Los Blancos Live, Фигу назвал Криштиану Роналду, Лионеля Месси, Луку Модрича, Мохамеда Салаха, Килиана Мбаппе и Неймара.

Фигу наиболее известен по своим выступлениям за "Барселону", "Реал" и "Интер".

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