Фигу не хотел переходить в "Реал"

Теги реал мадридбарселоналуиш фигу

Фигу не хотел переходить в "Реал"

Бывший полузащитник сборной Португалии Паулу Футре рассказал о нежелании своего соотечественника Луиша Фигу переходить в мадридский "Реал" в 2000 году.

"За три дня до выборов президента "Реала" Фигу увидел, во что он себя втянул, включая смертельные угрозы его дочерям и обсуждения в прессе. Фигу сказал своему представителю Жозе Вейге, что он не хочет переходить в "Реал". Однако в последнем пункте сделки было написано, что Фигу должен заплатить 35 миллионов евро "Реалу", если он откажется от трансфера. У Фигу не было выбора - он был скован условиями сделки. Нужно поставить себя на его место. Он был одним из лучших футболистов, но с самым худшим трансфером" - цитирует Футре Marca.

Напомним, что Фигу перешёл из "Барселоны" в "Реал" за 56 миллионов долларов - этот трансфер стал одним из самых скандальных в истории футбола. Болельщики каталонского клуба считали португальца предателем, встречали его свистом и закидыванием различными предметами, среди которых оказалась даже свиная голова.

Не пропустите: Экс-форвард "Ромы" рассказал, почему судьи помогают "Реалу" и "Барселоне". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Краснодар" обыгрывает "Зенит" и отправляет питерцев на пятое место РФПЛ

"Краснодар" обыгрывает "Зенит" и отправляет питерцев на пятое место РФПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 30 76
2 Атлетико Мадрид 30 67
3 Реал Мадрид 30 63
4 Валенсия 30 62
5 Вильярреал 30 47
6 Бетис 30 46
7 Севилья 31 46
8 Жирона 30 44
9 Сельта Виго 31 43
10 Эйбар 30 40
11 Хетафе 31 39
12 Атлетик Бильбао 30 36
13 Леганес 30 36
14 Эспаньол 30 36
15 Алавес 31 35
16 Реал Сосьедад 30 34
17 Леванте 30 28
18 Депортиво Ла-Корунья 31 23
19 Лас Пальмас 30 21
20 Малага 31 17
Полная таблица

топ-5 тегов