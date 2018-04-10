Фигу не собирается становиться президентом "Спортинга"
Известный в прошлом португальский футболист Луиш Фигу не собирается становиться президентом "Спортинга", сообщает Record.
Ранее в СМИ появилась информация, что акционеры лиссабонского клуба хотят отправить в отставку действующего президента Бруну де Карвалью, который конфликтует с многими лидерами команды.
В связи с этим, высказывались предположения, что освободившийся пост может занять 45-летний Фигу, однако экс-полузащитник "Реала", "Барселоны" и "Интера" не рассматривает такой вариант.
Не пропустите: Фигу не хотел переходить в "Реал". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|29
|74
|2
|Порту
|29
|73
|3
|Спортинг Лиссабон
|29
|68
|4
|Брага
|29
|65
|5
|Рио Аве
|29
|43
|6
|Маритиму
|29
|43
|7
|Боавишта
|29
|37
|8
|Дешпортиво Чавес
|29
|37
|9
|Витория Гимарайнш
|29
|36
|10
|Портимоненсе
|29
|35
|11
|Белененсиш
|29
|33
|12
|КД Тондела
|29
|31
|13
|Пасуш де Феррейра
|29
|28
|14
|Витория Сетубал
|29
|28
|15
|Морейренсе ФК
|29
|28
|16
|Дешпортиво Авеш
|29
|25
|17
|Фейренсе
|29
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|Эшторил
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|23