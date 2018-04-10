Фигу не собирается становиться президентом "Спортинга"

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Фигу не собирается становиться президентом "Спортинга"

Известный в прошлом португальский футболист Луиш Фигу не собирается становиться президентом "Спортинга", сообщает Record.

Ранее в СМИ появилась информация, что акционеры лиссабонского клуба хотят отправить в отставку действующего президента Бруну де Карвалью, который конфликтует с многими лидерами команды.

В связи с этим, высказывались предположения, что освободившийся пост может занять 45-летний Фигу, однако экс-полузащитник "Реала", "Барселоны" и "Интера" не рассматривает такой вариант.

Не пропустите: Фигу не хотел переходить в "Реал". | http://soccernews.ru

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