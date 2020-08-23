Фигу оценил вероятность перехода Месси в "Реал"

Бывший нападающий сборной Португалии Луиш Фигу, выступавший за "Барселону" и "Реал", оценил вероятность форварда каталонцев Лионеля Месси в королевский клуб.

"Никто не способен заплатить отступные за Месси в этом году. На рынке происходит мало сделок. Вряд ли какой-то из клубов сможет потянуть зарплату Месси. Думаю, что мы не увидим ничего похожего на мой трансфер, произошедший 20 лет назад", - приводит слова Фигу AS.

Напомним, что в 2000 году Фигу перешел из "Барселоны" в "Реал" за 60 миллионов евро. На тот момент трансфер португальца стал самым дорогим в истории.

Ранее сообщалось, что 33-летний Месси может покинуть "Барселону" этим летом. В минувшем сезоне форвард провел за каталонский клуб 44 матча во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 26 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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