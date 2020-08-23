Фигу оценил вероятность перехода Месси в "Реал"
Бывший нападающий сборной Португалии Луиш Фигу, выступавший за "Барселону" и "Реал", оценил вероятность форварда каталонцев Лионеля Месси в королевский клуб.
"Никто не способен заплатить отступные за Месси в этом году. На рынке происходит мало сделок. Вряд ли какой-то из клубов сможет потянуть зарплату Месси. Думаю, что мы не увидим ничего похожего на мой трансфер, произошедший 20 лет назад", - приводит слова Фигу AS.
Напомним, что в 2000 году Фигу перешел из "Барселоны" в "Реал" за 60 миллионов евро. На тот момент трансфер португальца стал самым дорогим в истории.
Ранее сообщалось, что 33-летний Месси может покинуть "Барселону" этим летом. В минувшем сезоне форвард провел за каталонский клуб 44 матча во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 26 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14