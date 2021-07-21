Фигу отреагировал на оскорбления Переса
Фото: инстаграм Луиша Фигу/Автор неизвестен
Бывший полузащитник "Реала" Луиш Фигу прокомментировал оскорбления в свой адрес от президента мадридского клуба Флорентино Переса.
Ранее газета El Confidencial опубликовала слова Переса, который назвал Фигу "сукиным сыном".
"Я считаю, что в личных беседах фразы могут быть вырваны из контекста. Я пообщался с Пересом и он принес извинения. Так что тема закрыта", - приводит слова Фигу Marca.
По мнению Переса, Фигу создавал негативную атмосферу в раздевалке.
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