Фигу отреагировал на оскорбления Переса

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Фигу отреагировал на оскорбления Переса

Фото: инстаграм Луиша Фигу/Автор неизвестен

Бывший полузащитник "Реала" Луиш Фигу прокомментировал оскорбления в свой адрес от президента мадридского клуба Флорентино Переса. 

Ранее газета El Confidencial опубликовала слова Переса, который назвал Фигу "сукиным сыном".

"Я считаю, что в личных беседах фразы могут быть вырваны из контекста. Я пообщался с Пересом и он принес извинения. Так что тема закрыта", - приводит слова Фигу Marca.

По мнению Переса, Фигу создавал негативную атмосферу в раздевалке.

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