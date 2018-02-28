Фигу поделился ожиданиями от миланского дерби

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Фигу поделился ожиданиями от миланского дерби

Экс-игрок "Интера" Луиш Фигу прокомментировал предстоящее миланское дерби.

"Это дерби всегда непредсказуемо. Нынешняя форма команд почти ничего не значит. В этой игре может произойти всё что угодно. У меня остались прекрасные воспоминания от этих поединков. Атмосфера во время дерби всегда была потрясающей, а результат - положительным для нас. "Интер" в моём сердце, и я рад видеть, что они снова побеждают, преодолев чёрную полосу" - приводит слова Фигу Football Italia.

Поединок между "Миланом" и "Интером" состоится 4 марта.

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