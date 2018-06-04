Фигу прокомментировал будущее Роналду в "Реале"

Известный в прошлом футболист Луиш Фигу прокомментировал будущее нападающего Криштиану Роналду в мадридском "Реале".

"Надеюсь, что Криштиану останется. Он важен, как и весь нынешний состав "Реала". Хотя ранее я говорил, что когда-то Роналду не будет играть за "Реал", но клуб всё равно останется одним из величайших в мире" - цитирует Фигу Marca.

Напомним, что 33-летний Роналду намерен уйти из "Реала", так как клуб отказывается повышать ему зарплату.

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