Фигу прокомментировал переход Коутиньо в "Барселону"

Экс-футболист "Барселоны" и "Реала" Луиш Фигу поделился мнением о трансфере Филиппе Коутиньо в каталонский клуб.

"Футбол сильно изменился, и суммы трансферов тоже растут. Я рад за Коутиньо. Видел его еще в "Интере". Вместе мы не играли, но это хороший парень. Он заслуживает успеха и счастья, и я желаю ему удачи" - приводит слова Фигу FourFourTwo.

Напомним, что каталонцы заплатили за футболиста 120 миллионов евро плюс 40 миллионов в виде бонусов.

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