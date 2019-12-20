Фигу прокомментировал слухи о своем романе с Гвардиолой

Известный португальский футболист Луиш Фигу высказался о слухах, что у него был роман с Хосепом Гвардиолой.

"Гвардиола был прекрасным другом и много помогал мне. Да, мы были соседями по комнате, но между нами ничего не было. Мне нравятся женщины", - приводит слова Фигу Marca.

Напомним, что Фигу и Гвардиола являются экс-партнерами по "Барселоне". Португалец выступал за каталонцев с 1995 по 2000 год, а испанец - с 1990 по 2001 год.

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