Фигу прокомментировал слухи о своем романе с Гвардиолой

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Фигу прокомментировал слухи о своем романе с Гвардиолой

Известный португальский футболист Луиш Фигу высказался о слухах, что у него был роман с Хосепом Гвардиолой.

"Гвардиола был прекрасным другом и много помогал мне. Да, мы были соседями по комнате, но между нами ничего не было. Мне нравятся женщины", - приводит слова Фигу Marca.

Напомним, что Фигу и Гвардиола являются экс-партнерами по "Барселоне". Португалец выступал за каталонцев с 1995 по 2000 год, а испанец - с 1990 по 2001 год.

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Комментарии

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zenden 1985
zenden 1985

А кто знает кто на фото крайний слева?

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zenden 1985
zenden 1985

Чуток подскажу, на поле выделялся не только "лысой головой", но и редкостной бездарностью (которая нехарактерна для футболистов Барсы), которая нивелировалась всегда хорошим настроением и желанием играть до конца.

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