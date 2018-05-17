Фигу прокомментировал возможный уход Икарди из "Интера"
Экс-игрок "Интера" Луиш Фигу высказался на тему возможного ухода Мауро Икарди из миланского клуба.
"У больших клубов должны быть лучшие футболисты. С ними у клуба больше шансов добиться желаемого. Однако также должен присутствовать баланс между спортивным уровнем и экономикой.
"Интер" - большой клуб, он претендуют на попадание в Лигу Чемпионов. Это было бы важное достижение, которое гарантировало бы им финансовую стабильность" - приводит слова Фигу Football Italia.
Напомним, что для попадания в Лигу Чемпионов "Интеру" последнем туре Серии А нужно одолеть "Лацио".
Читайте также: На Икарди претендуют два гранда из АПЛ и Ла Лиги. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Фернандеш высказался о будущем в "Локомотиве"
-
"Ювентус" нашел замену Буффону
-
Агуэро высказался о возможном трансфере Месси в "Манчестер Сити"
-
В Примере назвали лучшего футболиста апреля
-
"Локомотив" интересуется форвардом "Милана"
-
Сборная Саудовской Аравии огласила предварительный состав на ЧМ-2018
-
"Бавария" приняла решение по Санчешу
-
ИГИЛ опубликовал плакаты с отрезанными головами Месси и Роналду
-
"Бавария" попрощалась с Хайнкесом
-
Сын Клюйверта может отказаться продлевать контракт с "Аяксом"
-
Уилшер прокомментировал непопадание в заявку на ЧМ-2018
-
Дешам считает, что Мартиаль и Ляказетт недостаточны хороши для сборной Франции
-
Тренер ПАОКа заявил, что этот сезон в Греции является фашистским
-
Турнир прогнозов: анонс 55 тура
-
Сборная Франции представила классный ролик к Чемпионату Мира-2018
-
Вилья оценил шансы сборной России на ЧМ-2018
-
Стала известна известна сумма премиальных для игроков сборной России за выход в плей-офф ЧМ-2018
-
Агуэро оценил шансы поиграть с Месси за один клуб
-
"Локомотив" снимает фильм о чемпионстве
-
"Вольфсбург" победил "Хольштайн" в первом переходном матче за место в Бундеслиге
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|37
|92
|2
|Наполи
|37
|88
|3
|Рома
|37
|74
|4
|Лацио
|37
|72
|5
|Интер Милан
|37
|69
|6
|Милан
|37
|61
|7
|Аталанта
|37
|60
|8
|Фиорентина
|37
|57
|9
|Сампдория
|37
|54
|10
|Торино
|37
|51
|11
|Сассуоло
|37
|43
|12
|Дженоа
|37
|41
|13
|Болонья
|37
|39
|14
|Кьево
|37
|37
|15
|Удинезе
|37
|37
|16
|Кальяри
|37
|36
|17
|СПАЛ
|37
|35
|18
|Кротоне
|37
|35
|19
|Хеллас Верона
|37
|25
|20
|Беневенто
|37
|21