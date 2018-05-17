Фигу прокомментировал возможный уход Икарди из "Интера"

Экс-игрок "Интера" Луиш Фигу высказался на тему возможного ухода Мауро Икарди из миланского клуба.

"У больших клубов должны быть лучшие футболисты. С ними у клуба больше шансов добиться желаемого. Однако также должен присутствовать баланс между спортивным уровнем и экономикой.

"Интер" - большой клуб, он претендуют на попадание в Лигу Чемпионов. Это было бы важное достижение, которое гарантировало бы им финансовую стабильность" - приводит слова Фигу Football Italia.

Напомним, что для попадания в Лигу Чемпионов "Интеру" последнем туре Серии А нужно одолеть "Лацио".

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