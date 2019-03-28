Фигу: "Рамос достоин стать обладателем "Золотого мяча"

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Фигу: "Рамос достоин стать обладателем "Золотого мяча"

Экс-полузащитник мадридского "Реала" Луиш Фигу считает, что капитан "сливочных" Серхио Рамос заслуживает выиграть "Золотой мяч".

"Очевидно, что Рамос достоин стать обладателем "Золотого мяча". Правда, защитникам и вратарям сложно получить эту награду. Всё зависит от текущего момента и сезона. Но если брать во внимание только уровень мастерства, то Рамос однозначно должен выиграть данный приз", - приводит слова Фигу Marca.

Стоит отметить, что в истории футбола были только четыре защитника, которые становились обладателями "Золотого мяча" - это Франц Беккенбауэр, Маттиас Заммер, Лотар Маттеус и Фабио Каннаваро.

Что касается Фигу, то он выигрывал самую престижную индивидуальную награду в 2000 году.

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