Фигу рассказал, что он ест и пьёт во время просмотра футбола

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Легендарный португальский футболист Луиш Фигу поведал о своём рационе при просмотре футбольных матчей.

"Если это лето, то обычно я пью что-то более охлаждающее - пиво, шампанское. Если это зима, то я предпочитаю красное вино. Ем сыр и икру ещё", - сказал бывший полузащитник "Барселоны", "Реала" и "Интера" в эфире Первого канала в программе "Вечерний Ургант".

48-летний Фигу завершил профессиональную карьеру в 2009 году. Он прибыл с визитом в Москву для участия в церемонии вручения Международной спортивной премии РБ-2021.

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