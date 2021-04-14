Фигу рассказал о несостоявшемся переходе в ФК "Москва"
Фото: AP
Экс-игрок сборной Португалии Луиш Фигу рассказал, как в свое время его хотела подписать ФК "Москва".
"Я получил персональное предложение, однако в итоге переход не состоялся. Мной интересовались, но не думаю, что переход бы случился.
Сколько времени я раздумывал над предложением? Я не помню, как это происходило. Это была просто возможность", - приводит слова Фигу Sport24.
Напомним, что ФК "Москва" существовала с 1997 по 2010 год. Фигу повесил бутсы на гвоздь в 2009 году.
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