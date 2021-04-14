Фигу рассказал о своем отношении к Путину
Фото AFP
Экс-игрок сборной Португалии Луиш Фигу поделился мнением о президенте России Владимире Путине, а также поведал о своей поездке в Грозный.
"Я посещал Грозный для продвижения футбола. У нас была "Команда Легенд". Это было отличное время, я до сих пор помню прекрасный стадион в Грозном.
Как я отношусь к Путину? Это сильный человек, иначе он не управлял бы страной столько лет", - приводит слова Фигу Sport24.
Фигу наиболее известен по своим выступлениям за "Барселону", "Реал" и "Интер". В 2000-м году португалец становился обладателем "Золотого мяча".
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