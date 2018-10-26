Фигу: "Реал" должен подписать Азара"

Обладатель "Золотого мяча" 2001-го года Луиш Фигу считает, что мадридский "Реал" в обязательном порядке должен подписать вингера лондонского "Челси" Эдена Азара.

" Нужно ли "Реалу" подписывать Эдена Азара? Без сомнения. Он - отличный игрок, один из лучших в мире на данный момент, и я думаю, что он хочет играть в "Реале". Кроме того, он остается одним из немногих игроков, который не связан долгосрочным контрактом с большим клубом ", - цитирует известного в прошлом футболиста DAZN.

В текущем сезоне Азар забил 8 мячей и сделал 3 результативные передачи в 11 играх за "Челси". Его контракт с "аристократами" рассчитан до лета 2020-го года.

Напомним, "Реал" контактирует со звездным нападающим. | soccernews.ru