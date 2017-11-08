Фигу: "Реал" - очень сильный, он будет бороться до конца"

Лучший игрок мира 2001-го года по версии ФИФА Луиш Фигу высказался о борьбе за чемпионство в испанской Ла Лиге.

" Барса" обеспечила себе определенное преимущество, но турнир - очень длинный, и до его завершения предстоит сыграть еще много игр, но "Реал" не может позволить себе результаты, которые будут отличными от побед, если он хочет продолжать борьбу за самое высокое место. "Реал" - очень сильный соперник и будет бороться до конца ", - цитирует португальца El Mundo Deportivo.

Напомним, "Реал" проявляет интерес сразу к пяти игроками из АПЛ. | soccernews.ru