Фигу: "Сборные Испании и Португалии – фавориты Чемпионата Мира"

Бывший полузащитник cборной Португалии Луиш Фигу назвал главных фаворитов предстоящего Чемпионата Мира, который пройдет в России.

"Сборные Испании и Португалии – фавориты Чемпионата Мира. Я имею в виду не только их группу, но и весь турнир. Да, Португалия попала в одну из самых сложных групп. Однако у нас одна из лучших команд в истории национального футбола. Так что стремления должны быть самыми высокими", - сказал португалец.

Португалия сыграет в одной группе с Испанией, Марокко и Ираном.

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