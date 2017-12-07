Фигу: "Сборные Испании и Португалии – фавориты Чемпионата Мира"

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Фигу: "Сборные Испании и Португалии – фавориты Чемпионата Мира"Бывший полузащитник cборной Португалии Луиш Фигу назвал главных фаворитов предстоящего Чемпионата Мира, который пройдет в России.

"Сборные Испании и Португалии – фавориты Чемпионата Мира. Я имею в виду не только их группу, но и весь турнир. Да, Португалия попала в одну из самых сложных групп. Однако у нас одна из лучших команд в истории национального футбола. Так что стремления должны быть самыми высокими", - сказал португалец. 

Португалия сыграет в одной группе с Испанией, Марокко и Ираном.

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