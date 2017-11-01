Фигу считает, что в данный момент "Реал" некем усиливать

Бывший полузащитник мадридского "Реала" Луиш Фигу заявил, что на сегодняшний день нет футболиста, который мог бы усилить игру "сливочных".

"Сейчас нет игроков, которые могли бы улучшить игру "Реала". А успехи Зидана показывают, что нельзя работать лучше в качестве тренера. Я рад за него", - сказал он.

Напомним, что сегодня "Реал" сыграет против "Тоттенхэма" в матче Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru