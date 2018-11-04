Фигу сравнил Роналду и Роналдо

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Фигу сравнил Роналду и Роналдо

Экс-игрок "Реала" Луиш Фигу высказался о Роналдо и Криштиану Роналду.

"Это два очень высококлассных футболиста. Роналду забивает много головой, однако при этом Роналдо лучше него действовал в штрафной площади.

Одно могу сказать точно - наличие этих футболистов гарантировало командам много забитых голов" - приводит слова Фигу AS.

Напомним, что Фигу играл с Роналдо в "Реале", а с Роналду - в сборной Португалии.

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