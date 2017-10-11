Фигу стал советником президента УЕФА

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Фигу стал советником президента УЕФА
Легендарный португальский футболист Луиш Фигу получил работу в УЕФА, сообщает официальный сайт организации.

Фигу получил должность советника президента УЕФА Александера Чеферина. Фигу займется вопросами имиджа футбола как вида спорта.

"Я обладаю необходимыми знаниями для этой работы. Я благодарен президенту за ту, что дал мне эту возможность", - сказал Фигу.

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