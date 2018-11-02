Фигу сыграет против "Барселоны" в матче легенд

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Фигу сыграет против "Барселоны" в матче легенд

Известный в прошлом португальский футболист Луиш Фигу примет участие в выставочном матче между легендами "Интера" и "Барселоны", сообщает El Mundo Deportivo.

Игра состоится 6 ноября перед поединком четвёртого тура группового этапа Лиги Чемпионов между "нерадзурри" и "сине-гранатовыми".

Планируется, что битва ветеранов пройдёт в самом центре Милана в формате 5 на 5.

45-летний Фигу выступал за "Барселону" с 1995 по 2000 год, после чего со скандалом перебрался в мадридский "Реал", а спустя ещё пять лет оказался в "Интере", за который выступал на протяжении четырёх сезонов вплоть до конца карьеры.

Не пропустите: Фигу: "Реал" должен подписать Азара". | http://soccernews.ru   

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