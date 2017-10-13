Фигу: "Такая игра в исполнении Месси - уже не удивительна"

Обладатель "Золотого мяча" 2000-го года Луиш Фигу прокомментировал игру форварда сборной Аргентины Лионеля Месси в заключительном матче южноамериканского отборочного турнира к Чемпионату Мира 2018-го года против национальной команды Эквадора.

"Такая игра в исполнении Месси - уже не удивительно. Мы привыкли к этому в каждой его игре. Люди, разбирающиеся в футболе, не сомневались в Аргентине ", - приводит слова известного в прошлом футболиста El Mundo Deportivo.

Напомним, "Манчестер Сити" готов предложить Месси 100 миллионов евро за подписание контракта. | soccernews.ru