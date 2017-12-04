Фигу: "Всегда очень сложно сравнивать Роналду и Месси"

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Фигу: "Всегда очень сложно сравнивать Роналду и Месси"Лучший игрок мира 2001-го года по версии ФИФА Луиш Фигу назвал своего фаворита в борьбе за "Золотой мяч".

"Всегда сложно сравнивать Криштиану Роналду и МессиФаворит в борьбе за "Золотой мяч" часто определяется в зависимости от того, сколько трофеев они выиграют в своих клубах в течение сезона. Я думаю, что в текущем году Криштиану действительно заслуживает получить награду", - приводит слова известного в прошлом футболиста le10sport.

Напомним, Роналду винит в плохих результатах "Реала" тренерский штаб и руководство клуба. | soccernews.ru

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