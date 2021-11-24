Фигу высказался о претендентах на "Золотой мяч"

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Фигу высказался о претендентах на "Золотой мяч"

Фото: инстаграм Луиша Фигу/Автор неизвестен

Бывший полузащитник сборной Португалии Луиш Фигу поделился мнением о претендентах на "Золотой мяч" по итогам 2021 года.

"В прошлом сезоне "Золотой мяч" заслужил Левандовски, сейчас он также заслуживает награду. Также есть постоянные претенденты в лице Роналду и Месси. Хороший год провел Бензема, он также заслуживает приз", - приводит слова Фигу A Bola.

Напомним, что церемония вручения "Золотого мяча" состоится в Париже 29 ноября.

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