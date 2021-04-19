Фигу высказался о создании европейской Суперлиги

Фото: инстаграм Луиша Фигу

Бывший футболист "Барселоны" и "Реала" Луиш Фигу поделился мнением о создании европейской Суперлиги.

"Эта так называемая Суперлига - что угодно, но только не "Супер". Данный жадный и бессердечный шаг обернется катастрофой для нетоповых клубов, женского футбола, а также для футбольного сообщества. Жадные владельцы клубов не думают о фанатах и не обращают внимание на спортивные ценности", — написал Фигу в своем Twitter.

Напомним, что Суперлигу организовали 12 клубов. Планируется, что изначально они получат 3,5 миллиарда евро. От участия в турнире отказались французские и немецкие клубы.

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