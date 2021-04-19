Фигу высказался о создании европейской Суперлиги

Теги реал мадридбарселоналуиш фигу

Фигу высказался о создании европейской Суперлиги

Фото: инстаграм Луиша Фигу

Бывший футболист "Барселоны" и "Реала" Луиш Фигу поделился мнением о создании европейской Суперлиги.

"Эта так называемая Суперлига - что угодно, но только не "Супер". Данный жадный и бессердечный шаг обернется катастрофой для нетоповых клубов, женского футбола, а также для футбольного сообщества. Жадные владельцы клубов не думают о фанатах и не обращают внимание на спортивные ценности", — написал Фигу в своем Twitter.

Напомним, что Суперлигу организовали 12 клубов. Планируется, что изначально они получат 3,5 миллиарда евро. От участия в турнире отказались французские и немецкие клубы.

Не пропустите: "Зенит" мог войти в состав участников Суперлиги Европы. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" объяснил решение выступать в Суперлиге

"Реал" объяснил решение выступать в Суперлиге

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов