Фигу высказался о создании европейской Суперлиги
Фото: инстаграм Луиша Фигу
Бывший футболист "Барселоны" и "Реала" Луиш Фигу поделился мнением о создании европейской Суперлиги.
"Эта так называемая Суперлига - что угодно, но только не "Супер". Данный жадный и бессердечный шаг обернется катастрофой для нетоповых клубов, женского футбола, а также для футбольного сообщества. Жадные владельцы клубов не думают о фанатах и не обращают внимание на спортивные ценности", — написал Фигу в своем Twitter.
Напомним, что Суперлигу организовали 12 клубов. Планируется, что изначально они получат 3,5 миллиарда евро. От участия в турнире отказались французские и немецкие клубы.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14