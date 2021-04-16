Фигу высказался о сравнениях Месси и Роналду
Фото: Facebook
Экс-игрока сборной Португалии Луиша Фигу попросили сравнить Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
"Кто из них лучше? Это трудный вопрос. Считаю, что очень тяжело сравнивать. Сложно сравнивать трюфели с икрой.
Смотрят ли мои дочери футбол? Да, им нравится, они смотрят. Кого они предпочитают - Роналду или Месси? Им больше нравится их папа", - приводит слова Фигу "Первый канал".
Напомним, что Фигу, как Месси и Роналду, является обладателем "Золотого мяча".
Читайте также: Фигу высказался об адаптации Миранчука в "Аталанте". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Лента новостей
-
Главные новости дня: 15 апреля
-
Фердинанд оценил работу Зидана на посту тренера "Реала"
-
Фигу высказался о сравнениях Месси и Роналду
-
Эмери - лидер среди тренеров по выходам в полуфинал Лиги Европы
-
Уверенные победы англичан, "Рома" устояла перед "Аяксом": все результаты Лиги Европы 15 апреля
-
Савич получил дисквалификацию на 4 матча
-
ЦСКА хочет подписать хавбека "Палмейраса"
-
Определились полуфинальные пары Лиги Европы
-
"Вильярреал" обыграл загребское "Динамо" и вышел в полуфинал Лиги Европы
-
"Рома" выбила "Аякс" из Лиги Европы
-
"Манчестер Юнайтед" прошел в полуфинал Лиги Европы
-
"Арсенал" разгромил "Славию" и вышел в полуфинал Лиги Европы
-
Урунов не сыграет против "Спартака"
-
Роналду представил линейку очков CR7 eyewear
-
Обамеянг заразился малярией
-
1
"Ливерпуль" нашел замену Салаху
-
Новая домашняя форма "Барселоны" может быть трехцветной
-
УЕФА представил команду недели в Лиге Чемпионов
-
"Барселона" хочет вернуть своего воспитанника Ольмо
-
ПСЖ хочет продлить контракт с Неймаром до матча с "Манчестер Сити"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14