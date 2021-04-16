Фигу высказался о сравнениях Месси и Роналду

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Фигу высказался о сравнениях Месси и Роналду Фото: Facebook

Экс-игрока сборной Португалии Луиша Фигу попросили сравнить Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

"Кто из них лучше? Это трудный вопрос. Считаю, что очень тяжело сравнивать. Сложно сравнивать трюфели с икрой.

Смотрят ли мои дочери футбол? Да, им нравится, они смотрят. Кого они предпочитают - Роналду или Месси? Им больше нравится их папа", - приводит слова Фигу "Первый канал".

Напомним, что Фигу, как Месси и Роналду, является обладателем "Золотого мяча".

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