Фигу высказался о возможном переходе Неймара в "Реал"

Обладатель "Золотого мяча" 2000-го года Луиш Фигу высказался о возможном переходе форварда французского ПСЖ Неймара в мадридский "Реал".

"Х отел бы я, чтобы Неймар подписал контракт с "Реалом"? Речь идет не о том, хочу ли этого я. Здесь должен быть счастлив он, это его решение. Но я думаю, что все будет хорошо. " Мадрид" - лучшая команда, а лучшие игроки всегда играли в ней ", - цитирует бывшего футболиста El Mundo Deportivo.

Напомним, окружение Неймара советует ему лечь на операцию. | soccernews.ru