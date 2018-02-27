Фигу высказался о возможном переходе Неймара в "Реал"

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Фигу высказался о возможном переходе Неймара в "Реал"Обладатель "Золотого мяча" 2000-го года Луиш Фигу высказался о возможном переходе форварда французского ПСЖ Неймара в мадридский "Реал".

отел бы я, чтобы Неймар подписал контракт с "Реалом"? Речь идет не о том, хочу ли этого я. Здесь должен быть счастлив он, это его решение. Но я думаю, что все будет хорошо. "Мадрид" - лучшая команда, а лучшие игроки всегда играли в ней", - цитирует бывшего футболиста El Mundo Deportivo.

Напомним, окружение Неймара советует ему лечь на операцию. | soccernews.ru

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