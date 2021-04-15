Фигу высказался об адаптации Миранчука в "Аталанте"

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Фигу высказался об адаптации Миранчука в "Аталанте" Фото: fcbarcelonanoticias

Экс-игрок сборной Португалии Луиш Фигу высказался о хавбеке "Аталанты" Алексее Миранчуке.

"Аталанта" отлично выглядит в этом сезоне. Гасперини проделал большую работу. Что касается Миранчука, то он хорошо вливается в команду. Он уже успел забить несколько голов. Думаю, он будет только улучшать свои навыки в будущем.

Миранчук провел за "Аталанту" 25 игр, в которых отметился пятью голами и одним ассистом.

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