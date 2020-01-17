Фигурантами скандала со ставками в ПФЛ стали футболисты "Машук-КМВ", с двумя из них уже расстались

Теги машук-кмвмордовия саранскярослав малолетков

Фигурантами скандала со ставками в ПФЛ стали футболисты "Машук-КМВ", с двумя из них уже расстались

СМИ узнали новые подробности скандала со ставками в Профессиональной футбольной лиге (третий по силе российский дивизион).

Выяснилось, что на игре в букмекерской конторе попались игроки клуба "Машук-КМВ" из Пятигорска. Это подтвердил президент "курортников" Александр Сахтариди.

По его словам, с двумя из трёх виновных футболистов клуб уже расстался. Один ушёл свободным агентом, другой - вернулся из аренды в "Мордовию". Имя последнего уже известно - это вратарь Ярослав Малолетков.

Сам голкипер утверждает, что на матчи своей команды не ставил: "Играю на тотализаторе, не спорю, но на матчи "Машука" не ставил".

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