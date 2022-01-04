Фигуристка Медведева сделала выбор между Месси и Роналду

Фото: инстаграм Евгении Медведевой/Автор неизвестен

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева сделала выбор между аргентинским нападающим "Пари Сен-Жермен" Лионелем Месси и португальским форвардом "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

"Месси или Роналду? Месси, наверное. Почему? Ну, просто потому что. А если Роналду покажет пресс? Ну меня это...", – сказала смеясь фигуристка каналу "Шляпа" в YouTube.

34-летний Месси является 7-кратным обладателем "Золотого мяча" и 6-кратным обладателем "Золотой бутсы". 36-летний Роналду выигрывал данные награды пять и четыре раза соответственно.

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