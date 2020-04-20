Фигуристка Радионова рассказала об отношениях с хавбеком ЦСКА Кучаевым
Известная российская фигуристка Елена Радионова прокомментировала свой роман с футболистом Константином Кучаевым, выступающим за ЦСКА.
"Никогда об этом в прессе не рассказывала, да мы особо и не показывали наши отношения. Спокойно встречались. Потом я посоветовалась с Костей, могу ли выставить фотографию в день рождения. Он не был против. Не думала, что это фото разорвёт интернет. Когда я его выставила, откликнулось много людей - кто-то порадовался, а кто-то написал: "Да ты просто хайпуешь!". Подумали, что я развожу какой-то пиар. Но я поделилась просто красивым снимком. Вообще-то мы достаточно давно уже встречаемся.
Предложение? Нет, пока об этом рано говорить. У каждого из нас на данном этапе свои цели и задачи. Я никогда не испытывала нехватки мужского внимания, но он не оставил мне вариантов на раздумья. Он совершал поступки. Не говорил, а делал. Он надёжный... Мне тяжело об этом говорить, потому что я впервые пытаюсь наши отношения описать словами. Никогда об этом не рассказывала публично. Очаровал меня действиями.
Я такой человек, который трудно идёт на контакт. А у него получилось. Он далеко не глупый человек и всегда меня поддерживал. Помните тот чемпионат России, когда я была очень далеко от группы лидеров? Он был рядом и находил нужные слова. Благодаря ему те неудачи вышли для меня не такими болезненными, какими могли стать. Это был трудный период, который я прошла, потому что тогда меня окружили заботой мои родители и Костя", - цитирует спортсменку "Р-Спорт".
Радионова - бронзовый призёр Чемпионата Мира 2015 года по фигурному катанию.
Кучаев - воспитанник ЦСКА. С армейцами дважды выигрывал серебряные медали РПЛ.
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