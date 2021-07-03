Фигуристка Туктамышева рассказала, за кого болеет на Евро-2020

1 Теги италия

Фигуристка Туктамышева рассказала, за кого болеет на Евро-2020

Фото инстаграм Елизаветы Туктамышевой

Известная российская фигуристка Елизавета Туктамышева призналась, что поддерживает сборную Италии на текущем Чемпионате Европы.

"За кого болею на Евро-2020? Италия", - ответила Туктамышева на вопрос подписчика в инстаграме.

Напомним, что сборная Италии уже дошла до полуфинала континентального первенства, где сыграет с Испанией.

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