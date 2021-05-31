Фикайо Томори близок к переходу в "Милан"

Фото: инстаграм Томори/Автор неизвестен

Как сообщает журналсит-инсайдер Фабрицио Романо, защитник Фикайо Томори перейдет из "Челси" в «Милан» на постоянной основе.

По информации источника, итальянский клуб активирует опцию выкупа англичанина, которая прописана в арендном соглашении. Ее размер – 28 миллионов евро.

Отмечается, что 23-летний игрок подпишет с "Миланом" контракт на 5 лет.

В прошедшем сезоне Томори провел 17 матчей за "Милан" в Серии А и забил 1 гол.

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