Фил Джонс эмоционально прокомментировал продление контракта с "Манчестер Юнайтед"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Джонс эмоционально прокомментировал продление контракта со своим клубом.

Напомним, что стороны заключили соглашение до лета 2023 года с опцией продления ещё на один сезон.

"Очень рад подписать новый контракт, потому что "Манчестер Юнайтед" занимает значительное место в моей жизни уже много лет. Мне всё нравится в этом клубе. Теперь я с нетерпением жду новых вызовов. Также хочу поблагодарить тренерский штаб команды за их поддержку" - цитирует 26-летнего футболиста официальный сайт "красных дьяволов".

Джонс выступает за "МЮ" с 2011 года, сыграл 208 матчей, забил 5 голов и сделал 9 ассистов. В составе "красных дьяволов" он выиграл 6 трофеев: АПЛ, Кубок Англии, Кубок Лиги, два Суперкубка Англии и Лигу Европы.

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