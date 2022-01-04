Фил Джонс сыграл за "Манчестер Юнайтед" впервые за два года

Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"

Центральный защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Джонс вернулся на поле после длительной паузы.

29-летний футболист поучаствовал накануне в матче 21-го тура АПЛ против "Вулверхэмптона" (0:1).

Англичанин сыграл за "красных дьяволов" впервые с 26 января 2020 года.

Джонс выступает за "МЮ" с 2011 года, сыграл 224 матча и забил 6 голов.

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