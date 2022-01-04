Фил Джонс сыграл за "Манчестер Юнайтед" впервые за два года

Теги манчестер юнайтедфил джонсстатистика

Фил Джонс сыграл за "Манчестер Юнайтед" впервые за два года

Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"

Центральный защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Джонс вернулся на поле после длительной паузы.

29-летний футболист поучаствовал накануне в матче 21-го тура АПЛ против "Вулверхэмптона" (0:1).

Англичанин сыграл за "красных дьяволов" впервые с 26 января 2020 года. 

Джонс выступает за "МЮ" с 2011 года, сыграл 224 матча и забил 6 голов.

Не пропустите: Легенда "Манчестер Юнайтед" раскритиковал клуб из-за Роналду. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Антальяспор" интересуется хавбеком "Спартака"

"Антальяспор" интересуется хавбеком "Спартака"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов