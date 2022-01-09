Фил Джонс высказался о своем возвращении в стартовый состав "Манчестер Юнайтед"

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Фил Джонс высказался о своем возвращении в стартовый состав "Манчестер Юнайтед"Фото: инстаграм Джонса/Автор неизвестен

Английский защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Джонс высказался о своем возвращении в стартовый состав "красных дьяволов" впервые за два года в матче против "Вулверхэмптона" (0:1).

"Тяжело, когда не играешь так долго. Но я могу сказать, что всякий раз, когда я представляю этот клуб и надеваю эту футболку, я отдаю все силы. Кровь, пот, слезы – я все отдаю ради клуба.

Я ценю поддержку фанатов и навеки за нее признателен. Это прекрасный, прекрасный клуб, и я благодарен за возможность быть здесь.

Я долго был вне состава, иногда ощущения были ужасными, но здорово вернуться. Я снова ощущаю себя футболистом. Чувствовать мяч в ногах, дождь, траву – это прекрасно", – сказал Джонс.

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