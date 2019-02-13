Фил Невилл громко оценил шансы "Манчестер Юнайтед" на выход в четвертьфинал ЛЧ

Известный в прошлом английский футболист Фил Невилл поделился мыслями после первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ, который завершился поражением "красных дьяволов" со счётом 0:2.

"Не думаю, что у "Манчестер Юнайтед" есть какие-то шансы перед ответной игрой в Париже. ПСЖ обладает слишком огромным опытом в еврокубках и слишком высоким классом" - цитирует Невилла BBC.

Напомним, что ответный матч между ПСЖ и "МЮ" состоится 6 марта на "Парк де Пренс".

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