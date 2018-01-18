Фил Невилл: "Мхитарян будет фантастическим подписанием для "Арсенала"

Теги фил невиллгенрих мхитарянманчестер юнайтедарсенал лондон

Фил Невилл: "Мхитарян будет фантастическим подписанием для "Арсенала"Известный в прошлом футболист Фил Невилл прокомментировал возможный переход полузащитника "Манчестер Юнайтед" Генриха Мхитаряна в лондонский "Арсенал".

"Я вижу ситуацию так, что Генрих отправится в "Арсенал", и он станет фантастическим подписанием для них. Если "Арсенал" подпишет Мхитаряна и Обамеянга, он сможет стать лучшей командой, потому что они получат двух действительно хороших игроков.

Мы не видели лучшего Мхитаряна в "Юнайтед". Я являюсь его большим поклонником. Мы видели проблески в его игре в этом сезоне, но я не думаю, что он будет игроком стартового состава при Моуринью. Ему нужно уйти в клуб, где ему будет позволено расти, и, возможно, "Арсенал" - подходящее для этого место", - цитирует бывшего футболиста goal.com.

Напомним, Венгер прокомментировал возможный обмен Санчеса на Мхитаряна. | soccernews.ru

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