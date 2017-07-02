Фил Невилл: "Моуринью будет нацеливаться только на победу в АПЛ"

Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Фил Невилл рассказал, что он ожидает от "красных дьяволов" в следующем сезоне.

"Это будет сложный сезон, поскольку все остальные топ-клубы тратят средства и улучшают составы. "МЮ“ нужно прибавлять, ведь в прошлом чемпионате команда не попала даже в топ-4. Моуринью будет нацеливаться только на победу в АПЛ. Он слишком большой тренер, чтобы ставить какие-то другие задачи. Нужно смотреть, кого "МЮ“ купит этим летом. Убеждён, все клубы из первой шестёрки станут сильнее.

В прошлом сезоне "МЮ" не мог перевести преимущество по игре в голы и победы. Если "МЮ" превратит 80-90% прошлогодних ничьих в победы, то титул вернётся в Манчестер" - приводит слова Невилла официальный сайт клуба.

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