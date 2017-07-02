Фил Невилл: "Моуринью будет нацеливаться только на победу в АПЛ"

Теги манчестер юнайтедфил невилл

Фил Невилл: "Моуринью будет нацеливаться только на победу в АПЛ"

Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Фил Невилл рассказал, что он ожидает от "красных дьяволов" в следующем сезоне.

"Это будет сложный сезон, поскольку все остальные топ-клубы тратят средства и улучшают составы. "МЮ“ нужно прибавлять, ведь в прошлом чемпионате команда не попала даже в топ-4. Моуринью будет нацеливаться только на победу в АПЛ. Он слишком большой тренер, чтобы ставить какие-то другие задачи. Нужно смотреть, кого "МЮ“ купит этим летом. Убеждён, все клубы из первой шестёрки станут сильнее.

В прошлом сезоне "МЮ" не мог перевести преимущество по игре в голы и победы. Если "МЮ" превратит 80-90% прошлогодних ничьих в победы, то титул вернётся в Манчестер" - приводит слова Невилла официальный сайт клуба.

Читайте также: "Манчестер Юнайтед" интересуется Бартрой. | http://soccernews.

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Дневник Кубка Конфедераций: Германия – чемпион, церемония закрытия, Роналдо, Марадона и Халк

Дневник Кубка Конфедераций: Германия – чемпион, церемония закрытия, Роналдо, Марадона и Халк

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов