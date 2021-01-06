Фил Невилл может возглавить "Интер Майами"
Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Фил Невилл, занимающий в настоящее время пост главного тренера женской сборной Англии, может стать у руля "Интер Майами", сообщает Sky Sports.
По сведениям источника, клуб Дэвида Бекхэма уже обсуждал детали с 43-летним специалистом.
Для Невилла это станет первой возможностью проявить себя в качестве главного тренера мужской команды. Пока в его послужном списке только работа в штабах "Манчестер Юнайтед" и "Валенсии".
Напомним, Невилл возглавляет женскую сборную Англии с 2018 года. Соглашение действует до лета этого года.
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