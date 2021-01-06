Фил Невилл может возглавить "Интер Майами"

Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Фил Невилл, занимающий в настоящее время пост главного тренера женской сборной Англии, может стать у руля "Интер Майами", сообщает Sky Sports.



По сведениям источника, клуб Дэвида Бекхэма уже обсуждал детали с 43-летним специалистом.

Для Невилла это станет первой возможностью проявить себя в качестве главного тренера мужской команды. Пока в его послужном списке только работа в штабах "Манчестер Юнайтед" и "Валенсии".