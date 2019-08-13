Фил Невилл назвал лучший летний трансфер "Арсенала"
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона" Фил Невилл поделился мнением о трансферной кампании "Арсенала".
"Я считаю их лучшим приобретением Давида Луиза. "Арсеналу" всегда не хватало лидерских качеств и характера при игре в обороне. Думаю, Луиз даст им это. Да, он будет совершать ошибки. Большинство центральных защитников в АПЛ ошибаются. Но Луиз является лидером, он видная личность", - цитирует Невилла The Express.
Этим летом "Арсенал" купил пятерых игроков и арендовал у "Реала" хавбека Дани Себальоса.
На полноценные трансферы "канониры" потратили 152,4 миллиона евро - Николя Пепе (80 млн евро), Вильям Салиба (30 млн), Киран Тирни (27 млн), Давид Луиз (8,7 млн) и Габриел Мартинелли (6,7 млн).
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|Вулверхэмптон
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|Эвертон
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|38
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Борнмут
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|Кардифф Сити
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|Фулхэм
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